Ющенко нагадав Януковичу, що у парламенті немає ворогів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав фракцію Партії регіонів до конструктивної діяльності у Верховній Раді.

Як повідомляє прес-служба Президента, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив на своїй сьогоднішній зустрічі з головою фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент підкреслив, що нині опозиція в українському парламенті має всі можливості для цивілізованої роботи.

«Я не раз наголошував: у парламенті немає ворогів, коли мова йде про національні інтереси», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент наголосив, що український парламент сьогодні повинен прийняти низку законів із ключових питань національного розвитку, а це вимагає стабільності у його роботі.

Окрему увагу сторони приділили темі бюджетного процесу.