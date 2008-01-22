Ющенко нагадав Януковичу, що у парламенті немає ворогів
Президент зустрівся з лідером ПР
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав фракцію Партії регіонів до конструктивної діяльності у Верховній Раді.
Як повідомляє прес-служба Президента, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив на своїй сьогоднішній зустрічі з головою фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Президент підкреслив, що нині опозиція в українському парламенті має всі можливості для цивілізованої роботи.
«Я не раз наголошував: у парламенті немає ворогів, коли мова йде про національні інтереси», – сказав В.ЮЩЕНКО.
Також Президент наголосив, що український парламент сьогодні повинен прийняти низку законів із ключових питань національного розвитку, а це вимагає стабільності у його роботі.
Окрему увагу сторони приділили темі бюджетного процесу.