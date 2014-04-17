Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито
17:54, 17 квітня 2014Політика
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Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради закрито до завтра.
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито
Як передає кореспондент УНІАН, В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00.Читайте такожВР ухвалила закон про Суспільне телебачення і радіомовлення України
Він звернувся до народних депутатів з проханням бути присутніми у сесійній залі, оскільки передбачається ухвалення ряду важливих питань.
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