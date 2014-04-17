Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито

Як передає кореспондент УНІАН, В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00.Читайте такожВР ухвалила закон про Суспільне телебачення і радіомовлення України

Він звернувся до народних депутатів з проханням бути присутніми у сесійній залі, оскільки передбачається ухвалення ряду важливих питань.