Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито

17:54, 17 квітня 2014
Політика
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Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради закрито до завтра.

Верховная Рада

Як передає кореспондент УНІАН, В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00.Читайте такожВР ухвалила закон про Суспільне телебачення і радіомовлення України

Він звернувся до народних депутатів з проханням бути присутніми у сесійній залі, оскільки передбачається ухвалення ряду важливих питань.

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