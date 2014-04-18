Фесенко: зміцнення обороноздатності країни буде актуальним ще тривалий час

Коментуючи відповідну ініціативу лідера УДАРу Віталія Кличка, політолог зазначив, що «питання підвищення обороноздатності країни стало актуальним сьогодні і буде актуальним ще тривалий час. Після того, що сталося з Кримом і що відбувається на Донбасі, держава не шкодуватиме коштів на оборонку. І повірте, за оборонні держзамовлення регіони України ще будуть боротися».

«У цьому плані ініціатива Кличка своєчасна і дуже важлива для Києва. Місто має і науковий, і виробничий потенціал відроджувати наявні виробництва і налагоджувати нові. У нас є досвідчені кадри і є вузи, які можуть готувати фахівців для сфери ВПК. Наукомістке, екологічно чисте виробництво для столиці може стати «золотою жилою» в майбутньому. Відродження такого виробництва дозволить створити нові робочі місця і поповнить міський бюджет», – зазначив Фесенко.

«І потім, давайте міркувати на перспективу. Вважаю, в майбутньому Україна перестане озиратися на інтереси Росії на ринку зброї. Тобто в перспективі, якщо ідея Кличка буде реалізована, Київ ще й серйозно зароблятиме на ВПК», – сказав експерт.