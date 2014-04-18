Майбутнє України залежатиме від державного устрою - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Коморовський заявив сьогодні у Варшаві.

"Зараз слідкуємо з великою увагою за усіма загрозами мілітарного характеру в Україні, за це переживаємо та на цьому концентруємо свою увагу, але треба мати свідомість, що правдоподібно майбутнє України буде визначено в рамках дискусії про державний устрій цієї держави", - сказав Коморовський, наголосивши, що ця дискусія повинна передусім вестися в самій Україні.

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"Дискусія про державний устрій буде головною дискусією в найближчі тижні та буде тісно пов'язана з домовленостями у Женеві, де з вуст міністра закордонних справ Росії вже прозвучали інші слова, ніж пару днів тому назад: слова без використання терміну "федералізація", котрі треба сприймати, як згоду на децентралізацію, тобто передачі влади органам місцевого самоврядування", - оцінив Коморовський.

Президент Польщі припустив, що різні сторони можуть висловлювати різні концепції реформи місцевого самоврядування, назвавши польський варіант цієї реформи "протиотрутою" для федералізації.

Як повідомляв УНІАН, вчора Кабінет міністрів України вирішив провести консультації на тему децентралізації влади в країні до 1 жовтня цього року.

Раніше представники польської влади неодноразово називали реформу місцевого самоврядування однією найголовніших, яку необхідно зробити України для того, аби вона могла піти польським шляхом та досягла таких же результатів в економіці та політиці, як нинішній член ЄС - Польща.

Росія домагається федералізації України з правом регіонів підписувати міжнародні договори, що, на думку низки польських експертів та політиків, приведе до фактично розвалу української держави. Вони зауважують, що федерація в Україні може бути лише такою, як діє у Боснії - де формально є одна держава, а на практиці кілька.