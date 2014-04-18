Терористи на сході вимагають від влади заборонити щеплення та біопаспорти
Сепаратисти на сході України висувають владі дивні вимоги.
Сепаратисти на сході України, які захопили адміністративні будівлі, крім федералізації, вимагають скасування біометричних паспортів та вакцинації. Про це в п'ятницю на брифінгу в антитерористичному центрі при СБУ повідомив радник глави МВС Станіслав Речинський, - передає кореспондент "ОстроВа".
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"Співробітники міліції фіксують дуже дивні вимоги серед сепаратистів. Крім федералізації, яку вони не можуть пояснити, у них чомусь є вимога про скасування біометричних паспортів та вакцинації", - повідомив він.
Як повідомлялося раніше, сепаратисти, які захопили адміністративні будівлі на Сході України, вимагають провести референдум про статус російськомовних регіонів і введення російської мови як другої державної.