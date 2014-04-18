Терористи на сході вимагають від влади заборонити щеплення та біопаспорти

Сепаратисти на сході України, які захопили адміністративні будівлі, крім федералізації, вимагають скасування біометричних паспортів та вакцинації. Про це в п'ятницю на брифінгу в антитерористичному центрі при СБУ повідомив радник глави МВС Станіслав Речинський, - передає кореспондент "ОстроВа".

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"Співробітники міліції фіксують дуже дивні вимоги серед сепаратистів. Крім федералізації, яку вони не можуть пояснити, у них чомусь є вимога про скасування біометричних паспортів та вакцинації", - повідомив він.

Як повідомлялося раніше, сепаратисти, які захопили адміністративні будівлі на Сході України, вимагають провести референдум про статус російськомовних регіонів і введення російської мови як другої державної.