Губернаторам не пояснили, чому їх вивели з РНБО

Голова Сумської облдержадміністрації Павло КАЧУР вважає, що перебування губернаторів у складі Ради національної безпеки та оборони "було корисним".

Про це П.КАЧУР сказав в інтерв’ю УНІАН, додавши, що головам ОДА не пояснили причину виведення їх зі складу цього державного органу.

"Про виведення губернаторів зі складу РНБО я, як мабуть, і всі мої колеги, дізнався з тексту указу Президента України, оприлюдненого на офіційному сайті глави держави. Причину такого кроку нам не пояснили. Вважаю, що перебування керівників областей у Раді нацбезпеки було корисним", - сказав П.КАЧУР.

Він підкреслив, що пропозиції, які звучали від губернаторів під час засідань РНБО, "в певній мірі віддзеркалювали зріз суспільної думки жителів тих регіонів України, які вони представляли".

"Наразі в РНБО не залишилося, на жаль, керівників жодної з областей. А наша присутність на засіданнях Ради давала змогу відчути той сегмент проблемних питань, на які необхідно звертати увагу саме в регіонах нашої держави і які потребують якнайшвидшого вирішення. Саме тому наша присутність в РНБО і була корисною", - наголосив П.КАЧУР.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони України голів обласних державних адміністрацій, а також голів державних міських адміністрацій Києва і Севастополя.