Кремль називає позицію Заходу щодо України "ярмарком лицемірства"

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в програмі "Недільний вечір", коментуючи зустріч в Женеві РФ, США, ЄС, України, передає ИТАР-ТАСС.

"Більшого лицемірства міжнародне право ще не бачило. Не бачив і Путін", - сказав Пєсков.

"Росія - це країна, яка шукає діалог з усіма країнами світу, Росія - країна, яка зацікавлена у взаємовигідному співробітництві, переслідуючи дуже зрозумілі цілі - це підвищення добробуту росіян", - зазначив Пєсков.

Читайте такожПєсков вимагає від Заходу не ставитися до Росії, як до школярки, яка провинилася

При цьому він попередив: "У Росії є певні червоні лінії, за які вона не може перейти і не може перейти президент Росії".

"В даному випадку, коли ми зіткнулися в районі Нового Року, з перефразовуючи світову літературу, не ярмарком марнославства, а з ярмарком лицемірства. Те, що відбулося в Україні - збройний переворот був негайно визнаний легітимним і причому був визнаний легітимним Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки", - пояснив прес-секретар.

Він нагадав, що про це Путін говорив ще на конференції з безпеки в Мюнхені в 2007 році.

"У своїй знаменитій мюнхенській промові - вона ж не була конфронтаційною абсолютно, але саме про це говорив Путін, про такі ситуації він попереджав міжнародне співтовариство. На жаль, це настало і президент Росії прийняв ті рішення, які він повинен був прийняти", - пояснив прес-секретар президента.