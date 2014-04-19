Путін прокоментував інформацію щодо можливого приїзду Януковича в Україну 20 квітня

11:47, 19 квітня 2014
Політика
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Президент РФ Володимир Путін прокоментував інформацію щодо можливої появи екс-президента України Віктора Януковича в Україні на Великдень.

REUTERS

"Це у нього треба запитати", - сказав Путін, відповідаючи на запитання ведучого програми "Вести в субботу", передають РИА Новости.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Янукович 20 квітня може з'явитися в Донецьку.

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