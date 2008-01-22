Голова СБУ запросив представника НАТО на обговорення історії УПА
Спецслужба та Альянс мають спільні плани на рік
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це йшлося сьогодні під час їхньої зустрічі в Києві.
За погодженням сторін, План спільних заходів включатиме продовження роботи Робочої групи Україна-НАТО з питань цивільного та демократичного контролю над сектором безпеки, проведення конференції з питань протидії тероризму та міжнародного семінару з протидії проявам кібертероризму, а також організацію експертних консультацій з питань взаємосумісності антитерористичних підрозділів СБУ та НАТО з урахуванням досвіду і рекомендацій, висловлених керівниками спеціальних служб країн-членів Альянсу.
Також у ході переговорів значну увагу було приділено підготовці до проведення VI засідання Робочої групи Україна-НАТО з питань цивільного та демократичного контролю над сектором безпеки.
У ході зустрічі І.ШЕДІВІ відзначив зміцнення довіри між безпековими структурами України і НАТО та високо оцінив проведену роботу з реформування національного сектору безпеки в Україні, яка здійснюється на виконання затвердженої Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Стратегії національної безпеки України.
Наприкінці зустрічі В.НАЛИВАЙЧЕНКО запросив керівника Офісу зв’язку НАТО в Україні Д.ГРІНА взяти участь у перших громадських слуханнях на тему «Українська повстанська армія. Слід в історії», які відбудуться 23 січня в СБУ.