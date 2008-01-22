Голова СБУ запросив представника НАТО на обговорення історії УПА

Помічник Генерального секретаря НАТО Іржи ШЕДІВІ та в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО обговорили План спільних заходів СБУ - НАТО на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це йшлося сьогодні під час їхньої зустрічі в Києві.

За погодженням сторін, План спільних заходів включатиме продовження роботи Робочої групи Україна-НАТО з питань цивільного та демократичного контролю над сектором безпеки, проведення конференції з питань протидії тероризму та міжнародного семінару з протидії проявам кібертероризму, а також організацію експертних консультацій з питань взаємосумісності антитерористичних підрозділів СБУ та НАТО з урахуванням досвіду і рекомендацій, висловлених керівниками спеціальних служб країн-членів Альянсу.

Також у ході переговорів значну увагу було приділено підготовці до проведення VI засідання Робочої групи Україна-НАТО з питань цивільного та демократичного контролю над сектором безпеки.

У ході зустрічі І.ШЕДІВІ відзначив зміцнення довіри між безпековими структурами України і НАТО та високо оцінив проведену роботу з реформування національного сектору безпеки в Україні, яка здійснюється на виконання затвердженої Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Стратегії національної безпеки України.

Наприкінці зустрічі В.НАЛИВАЙЧЕНКО запросив керівника Офісу зв’язку НАТО в Україні Д.ГРІНА взяти участь у перших громадських слуханнях на тему «Українська повстанська армія. Слід в історії», які відбудуться 23 січня в СБУ.