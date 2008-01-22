Партія регіонів вимагає оприлюднити текст листа до НАТО

Партія регіонів вимагає, щоб уряд висловив свою офіційну позицію стосовно питання вступу України до НАТО і прийняв відповідне рішення гласно та прозоро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, парламентська фракція Партії регіонів внесе на розгляд Верховної Ради відповідний проект постанови на цю тему.

Також Президія Політради Партії регіонів вимагає оприлюднення тексту листа від 11 січня 2008 року до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА за підписом Президента України, голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України.

Фракція Партії регіонів також буде вносити на розгляд Верховної Ради відповідний проект постанови на цю тему.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.

18 січня фракції Партії регіонів і КПУ блокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи від А.ЯЦЕНЮКА відкликати свій підпис під листом до Генсека НАТО.