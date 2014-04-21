У Донецьку сепаратисти погрожують спалити офіс УНП через відмову зняти прапор України

19:56, 21 квітня 2014
Політика
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Голова Української народної партії закликає городян бути солідарними та провести спільну акцію щодо захисту державного прапора.

REUTERS

У центрі Донецька на площі ім. Леніна озброєні сепаратисти вимагають зняти прапор України з офісу Української народної партії (УНП), погрожуючи спалити будівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на своїй сторінці в мережі Фейсбук Голова Української народної партії, народний депутат України Олександр Клименко.

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«Сьогодні до мене в офіс прийшли озброєні люди в балаклавах з нашивками «Донецька Народна Республіка» і поставили ультиматум: «Якщо ви не знімете прапор України з вежі будівлі, то ми знімемо його самі». При цьому звучали погрози спалити будівлю. Нам дали час до ранку», - написав нардеп. При цьому він додав: «Друзі, прапор України, вивішений в центрі Донецька - символ нашої державності.... Я прапор з будівлі не зніму. І буду захищати його, поки це буде можливо».

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Клименко закликав городян бути солідарними і провести спільну акцію щодо захисту державного прапора.

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