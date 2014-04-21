«Народного губернатора» Харківщини обирали близько 100 мітингувальників

Лідери харківських проросійських організацій висловили подив щодо голосування в понеділок за так званого «народного губернатора», яким назвали місцевого активіста Володимира Варшавського, повідомляє Радіо Свобода.

Голосування відбулося неочікувано для організаторів мітингу на підтримку федералізації вже після його завершення, коли значна частина з кількохсот учасників акції вже розійшлася. За те, щоб «народним губернатором» став практично нікому невідомий Володимир Варшавський – підприємець, блогер, голова нещодавно створеної громадської організації «Слобожанщина», – проголосували приблизно сто мітингувальників.

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Один із організаторів мітингу, голова координаційної ради руху «Південний Схід» Юрій Апухтін, у коментарі Радіо Свобода назвав це голосування «дурістю». «Я сприймаю обрання Варшавського як чергового клоуна», – заявив Апухтін.

Нелегітимним вважає обрання «народного губернатора» і решта учасників харківського громадського проросійського руху – організації «Трудова Харківщина», «За мовно-культурне рівноправ’я». Представники громадського руху «Боротьба» назвали це обрання «несерйозним».

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Що ж до самого Володимира Варшавського, то він заявив, що готовий їхати до Росії, щоб його офіційно призначив сам Віктор Янукович. Для цього агітатори Варшавського на площі Свободи почали збір коштів.

Ідея висунення «народного губернатора Харківщини» від проросійських організацій обговорювалася в координаційній раді ще в березні. Тоді на це місце претендувало кілька лідерів.