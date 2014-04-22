Порошенко на зустрічі з Байденом обговорив підвищення боєздатності української армії

По закінченню зустрічі Петро Порошенко заявив: «США залишаються нашим надійним союзником. Сьогодні відбулася дуже пряма і щира розмова. Не було жодних реверансів. Звучали чітко поставлені питання про те, як ми можемо посилити нашу взаємодію для досягнення мети зі збереження суверенітету України та стабілізації ситуації в країні, як концентрувати зусилля для економічного зростання».

«Ключова позиція – Україна має жити по-новому. Для цього нам треба об’єднати державу. В першу чергу ми маємо приділити увагу тим, хто живе на Сході України. Ми маємо гарантувати людям безпеку, робочі місця і стале економічне зростання. В той самий час, жодної толерантності до вбивць, жодної толерантності до сепаратистів бути не може», - зауважив Порошенко.

«Правоохоронні органи України мають діяти рішуче. Тим, хто не скористався амністією, для тих, хто відмовляється скласти зброю, для тих, хто не збирається вступати в діалог і починати мирне життя – правоохоронці мають дати негайну і швидку відповідь», - додав він.

Читайте такожБайден заявив, що США готові допомогти Україні знизити залежність від російського газу

Друге питання, яке обговорювали на зустрічі – дуже жорстка і ефективна боротьба з корупцією. «Головне, що виводить людей на майдани, що дратує їх - це не тільки і не стільки мова, якою вони спілкуються, не федералізація чи конституція, в першу чергу всіх обурює тотальна корупція, яка паралізувала функціонування української держави. Зрушення і досягнення, які відбулися в Україні є абсолютно недостатніми, щоб відчути результати антикорупційної діяльності, про що зазначив Джо Байден. Я погоджуюсь із цією думкою», - заявив Порошенко.

Петро Порошенко зазначив, що Україна очікує на надходження фінансової допомоги, а також готується підписати меморандум із Міжнародним валютним фондом. «Загалом близько 27 млрд доларів надійде у вигляді скоординованої допомоги. Але жодної копійки країна не отримає, якщо не продемонструє рішучі кроки у боротьбі з корупцією, з гарантією того, що жодна копійка з коштів платників податків усього світу буде витрачена не за призначенням. І я переконаний, що це й буде відповідь на питання безпеки, економічного розвитку і інтеграції України в світове співтовариство», - наголосив він.

Окремо на зустрічі обговорювали тему щодо стану збройних сил України. На думку Порошенка, проблема не у відсутності чи наявності зброї, а у функціональній нездатності збройних сил, правоохоронних органів і спецслужб забезпечити безпеку держави. На жаль, зазначив Петро Порошенко, збройні сили часто роблять кроки, які дискредитують силові органи та збройні сили, дискредитують державу. «Сьогодні визначені чіткі і необхідні кроки, які мають бути зроблені в першу чергу для підвищення боєздатності силових структур», - підкреслив він.