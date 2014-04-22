Суд заарештував майно та землю Одеського НПЗ Курченка

Слідчими апарату МВС розслідуються факти незаконного ввезення та реалізації нафтопродуктів на території держави.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

З використанням ряду суб’єктів підприємницької діяльності протягом двох останніх років на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися за межі митної території України.

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Фактично ж ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких у подальшому реалізовувались вітчизняним споживачам на загальну суму близько 36 мільярдів гривень.

Як зазначено в повідомленні, на даний час з метою встановлення розміру нанесених державі збитків проводиться комплексна перевірка дотримання податкового та митного законодавства.

Для відшкодування завданих державі збитків по кримінальним провадженням органами розслідування вилучено та арештовано нафтопродуктів понад 75 тисяч тонн.

Крім того, судом прийнято рішення про арешт майнового комплексу та земельної ділянки Одеського нафтопереробного заводу, яке набуває законної сили 24 квітня цього року.

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