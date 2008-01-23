Богатирьова пояснила, чому до Москви їде вона, а не Тимошенко

Підготовка візитів на рівні засідань міждержавних комісій покладена на секретарів таких комісій, зокрема, секретарів РНБО.

Так секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА пояснила те, що саме вона, а не прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, поїде до Москви готувати майбутній візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

"Такі візити на рівні засідань міждержавних комісій, а тим більше - наш Президент зустрічатиметься з Президентом РФ, обов`язки підготовки покладені на секретарів таких комісій. Секретарями комісій є секретарі РНБО", - сказала Р.БОГАТИРЬОВА в ефірі каналу "1+1".

Як повідомляє “Українська правда”, на запитання про порядок денний засідання комісії, Р.БОГАТИРЬОВА заявила: "Це буде коло питань, які готуються і на експертному рівні, і на рівні керівників МЗС. Попередній порядок денний буде готовий до кінця тижня".

На запитання, чи обговорюватимуться під час візиту питання мови, Голодомору та УПА, з яких Росія останнім часом висловлює невдоволення і критику, Р.БОГАТИРЬОВА сказала: "Я думаю, що для успішного діалогу треба знайти і запропонувати такий перелік питань, який можливо нагально, терміново і для взаємопорозуміння обох країн вирішити. Саме такий порядок денний буде запропонований".

На уточнення, то чи будуть розглядатися зазначені конфліктні питання, секретар РНБО зазначила: "Можливо, на експертному рівні ми будемо обговорювати і такі питання. Але це все з`ясується в робочому порядку".

Як повідомляв УНІАН, 21 січня прес-служба Президента України повідомила, що В.ЮЩЕНКО та Президент РФ В.ПУТІН домовилися про робочу поїздку 28-30 січня до Москви секретаря РНБО Р.БОГАТИРЬОВОЇ для підготовки візиту Президента України, де 12 лютого відбудеться друге засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Раніше засідання міждержавної комісії готувалися на рівні прем’єр-міністрів.

Політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що доручення Р.БОГАТИРЬОВІЙ готувати візит В.ЮЩЕНКА до РФ свідчить про спроби обмежити міжнародні контакти прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.