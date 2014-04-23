У Міноборони заявили, що всі важливі об'єкти в Краматорську контролюють українські військові

Як повідомив УНІАН начальник Регіонального медіа-центру Міноборони України (Харків), підполковник Дмитро Горбунов, усі спроби активістів «Донецької самооборони» перешкодити роботі військових «носять дуже показовий характер, без серйозного ідеологічного підтексту».

Так, за його словами, біля розташування аеродрому Повітряних Сил, на околиці міста, знаходяться два блокпости з прихильниками федералізації країни на відстані 100 метрів від контрольно-пропускного пункту й автомобільних воріт. Проте, якщо раніше мітингувальники цілодобово перевіряли всіх, хто прибував, на предмет наявності зброї, то зараз вони проявляють відносну пасивність, приходять у меншій кількості й лише вдень.

Водночас, два блокпости з мітингувальниками під триколором, так званої «Донецької народної республіки» залишаються біля цивільного аеропорту «Краматорськ». Там встановлено тимчасові споруди з дерева й будівельних матеріалів. На даних блокпостах також простежується інертність у діях цивільних охоронців, зазначає Горбунов.

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Військовий та цивільний аеродроми охороняють військовослужбовці однієї з частин спеціального призначення Збройних Сил і такі показові дії представників «Донецької самооборони» на блокпостах не заважають нормальній роботі важливих об'єктів. До того ж, будь-який паркан із проросійськими активістами можна легко об'їхати або обійти пішки, повідомив начальник Регіонального медіа-центру.

Як повідомляв УНІАН, у Краматорську після проросійського мітингу 21 квітня його учасники створили групи для охорони аеродрому, знову зайняли будівлі СБУ та міліції.

Станом на вечір 22 квітня, представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» утримувати без його згоди начальника Краматорського міськвідділу міліції.