Лавров пояснив, для чого війська РФ стоять біля східних кордонів України

Про це він заявив в інтерв'ю RT.

За його словами, Росія ніколи не заперечувала, що направила на російсько-український кордон додаткові війська.

"Точно так само вчинили і українські влади, перевівши частину військ у південно-східні регіони країни. Наші війська знаходяться на російській території. Вони брали участь у військових навчаннях, які Сергій Шойгу, очоливши міністерство оборони, перевів на постійну основу. Це нормально, тому що армія повинна відчувати себе підготовленою, - пояснив Лавров.

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Як повідомляє RT, Лавров дав зрозуміти, що "якщо на нас нападуть, ми будемо відповідати".

«Якщо інтереси російських громадян будуть безпосередньо порушені, я не бачу іншого виходу, окрім як відповісти згідно з нормами міжнародного законодавства», - зазначив Лавров.

Також він підкреслив, що російські війська перебувають на своїй території.