Представники одеського Євромайдану зірвали нелегітимний з'їзд суддів організований Ківаловим

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Зокрема, до будівлі Національного університету Одеської юридичної академії, де було заплановано проведення з'їзду, прийшли близько 200 осіб. Вони тримали прапори України і плакати: "Ківалов! Дотримуйтеся судової заборони!", "НІ - спроби контролю над Вищою Радою юстиції", "Ківалова на нари", "Ківалов, геть із судів" тощо.

Коли активісти спробували потрапити в будівлю, їх зупинили охоронці і студенти академії, у яких на рукавах були пов'язки з написом "Охорона порядку". Однак, євромайданівцям вдалося увійти, після чого присутні в залі засідань покинули приміщення.

Слід зазначити, що в залі на той час були присутні також депутати Верховної Ради Інна Богословська та Микола Катеринчук.

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У свою чергу, як пояснила керівник прес-служби "Євромайдан-Одеса" Олена Балаба, Ківалов збирався провести таємний з'їзд представників юридичних вузів і вибрати членів Вищої ради юстиції, незважаючи на те, що цей з'їзд заборонений Печерським райсудом Києва. Про що активісти дізналися тільки напередодні проведення з'їзду.

"Тому ми прийняли рішення заблокувати адміністративний корпус вишу, щоб не допустити незаконного проведення з'їзду. Нас намагалися зупинити, виставивши студентів, але нам вдалося зайти. Судовий виконавець привіз в академію рішення суду про незаконність засідання (документ від 22 квітня), але Ківалова це не зупиняло", - сказала Балаба.

Вона пояснила, що ще в 2009 році виникла ситуація з формуванням Вищої ради юстиції, точніше, тієї її частини, яка призначається від юридичних навчальних і наукових установ.

"Через недостатнє формулювання в законі порядку формування з'їзду відбулася фальсифікація. Замість реального з'їзду, який традиційно проводиться під керівництвом Міністерства науки і освіти, стався дивний міжсобойчик якоїсь громадської організації зі схожою назвою. Вибрала ця організація Ківалова, Портнова і Шаповала. Більше того, за допомогою прокуратури і залежних судів вони зуміли визнати цей з'їзд недійсним", - додала вона.

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У свою чергу, в прес-службі нардепа повідомили, що сьогоднішнє засідання перенесено. Зокрема, прес-служба цитує Ківалова:

"Проведення з'їзду відкладено, оскільки сьогодні з'явилося рішення Печерського суду Києва про заборону проведення з'їзду ... Воно буде оскаржене, і, думаю, скасовано. Печерський суд взагалі не міг розглядати цю справу, оскільки наша організація зареєстрована не в Печерському районі. З'їзд проводиться в Одесі", - йдеться в цитаті.

Ківалов називає вердикт Печерського суду "суддівським свавіллям", а також "абсурдним і незаконним".