Міліція зробить все для відновлення законності на Сході України – СБУ

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України.

Як наголосили в СБУ, «всупереч рішенню про амністію, у Донецькій та Луганській областях зловмисники, а фактично справжні кримінальні злочинці, продовжують вбивати людей, утримувати адміністративні будівлі, захоплювати заручників і здійснювати звірячі тортури над ними».

При цьому, підкреслили в СБУ «незаконні формування не складають зброю. Більше того, продовжують посилювати свою злочинну діяльність».

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«Мирні люди регіону перебувають в надзвичайно важкому морально-психологічному стані, не можуть жити і працювати в нормальному режимі, залякані злочинцями і більшою частиною деморалізовані. Діти не мають можливості спокійно ходити в дитсадки та школи, батьки бояться за їхнє життя і майбутнє. Вкрай ускладнилася система державного управління. Підприємства працюють з перебоями», - зазначили у прес-центрі і наголосили, що подібне беззаконня безпосередньо загрожує мирному населенню і цілісності держави.

Як зауважили в СБУ, «мирні люди повинні відмовитися від підтримки озброєних злочинців, не закривати їх собою, відмовитися від будь-якої допомоги злочинцям, дії яких будуть припинятися правоохоронними органами».

«Виконуючи рішення Женевських домовленостей, усі незаконні збройні формування та окремі громадяни, які протиправно озброїлися, повинні зупинитися і скласти зброю», - підкреслили в СБУ.