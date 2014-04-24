Сепаратисти заявляють, що відбили штурм міськради в Маріуполі

Про це повідомляє 0629.com.ua

Сьогодні між 3-4 ранку група невідомих увірвалася в будівлю захопленої мерії.

Близько 20 людей почали бити загарбників міськради. Ті в свою чергу викликали міліцію. Приїхали правоохоронці, які забрали частину людей у райвідділ. Відомо про 5 постраждалих з боку загарбників мерії. Їх з різними травмами відвезли в міські лікарні.

Одному з журналістів розбили камеру.

За даними опублікованими в соцмережах представниками "Донецької народної республіки", сьогодні вранці внутрішні війська України звільнили будівлю мерії від сепаратистів, які утримували міськраду з 13 квітня.

«Міськраду забрали. Брали жорстко, є поранені, - написали вони - В будівлі забарикадувалися невідомі люди. По периметру виставлено оточення. У ГУВС бачили людей у міліцейській формі навіть з кулеметом».

За даними опублікованими в соцмережі, вони втратили будівлю міськради за схемою Одеси і Дніпропетровська. Нібито в їх ряди були введені люди, які оголосили себе лідерами, а потім здали позиції.

Периметр міськради був оточений. Представники внутрішніх війск озброєні.

Журналістів на оточену територію не пускали.

Ближче до 8 години ранку до барикад стали збиратися робітники міськради і мітингувальники. Пізніше з'явилася інформація про те, що всередині будівлі міськради забарикадувалися люди, хто це і скільки їх - невідомо.

08:16 оточення по периметру міськради зняли. До мерії пустили всіх бажаючих. З будівлі міськради вийшли бійці ВВ під крики мітингувальників: "Ганьба, ганьба!"

На території міськради перебуває брат "народного мера" Денис Кузьменко. З будівлі мерії вийшов лідер "Батьківщини" в Маріуполі Олександр Ярошенко.

Лідери сепаратистської ДНР знаходяться у міської ради. Тут заявляють, що спробу штурму вони відбили. Мітингувальники аплодують.