Новообраний народний депутат Фірсов склав присягу

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Олександр Турчинов нагадав, що Фірсова було обрано до ВР за списком партії “УДАР”.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Фірсова, включеного до виборчого списку «УДАРу» під № 37 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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15 квітня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Романа Ванзуряка, обраного від "УДАРу ", відповідно до його заяви. 21 березня в.о. президента України, голова ВР Турчинов призначив Ванзуряка головою Чернівецької облдержадміністрації.