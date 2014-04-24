ЗМІ: Тимошенко та Янукович хотіли створити президентсько-прем'єрський "тандем" до 2029 року

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на знайдені в Межигір'ї документи - проект договору про співпрацю між двома політиками .

Домовленості передбачали повний поділ влади між Януковичем і Тимошенко до 2029 року, участь у виборах єдиним списком Партії регіонів і "Батьківщини", а також внесення змін до Конституції для обрання президента в парламенті та можливе проголошення імпічменту Ющенку, повідомляє видання.

Так, у документах, які цитує УП, сказано, що "Сторони беруть зобов'язання на чергових чи позачергових виборах президента України в 2009-2010 роках обрати в Верховній Раді представника сторони 1 (Янукович - ред.). Представник сторони 2 – діючий прем'єр-міністр (Тимошенко - ред.) обіймає посаду до обрання Верховної Ради в березні-липні 2014 року".

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"Сторони беруть зобов'язання обрати президентом України в 2014 році в Верховній Раді представника сторони 1 (члена Партії регіонів - ред.).

Сторони беруть зобов'язання обрати на посаду прем'єр-міністра України в Верховній Радів 2014 році представника сторони 2 (члена блоку Тимошенко - ред.).

Сторони беруть зобов'язання обрати президентом України в 2019 та 2024 роках в Верховній Раді представника сторони 2 (члена блоку Тимошенко - ред.).

Сторони беруть зобов'язання обрати на посаду прем'єр-міністра України в Верховній Радів 2019 та 2024 роках представника сторони 1 (члена Партії регіонів - ред.)", - сказано в документі.

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"Подібні угоди ніколи не укладаються письмово. Бо треба бути абсолютно ненормальним, щоб викладати такі речі на папері", - написала вона в коментарі УП.

Також вона назвала документи "абсолютною дурницею", яка "занесена в "Міжгір’я", так би мовити, трохи пізніше, ніж звідти втік Янукович".