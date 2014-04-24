На сході України діють російські розвідники – депутат Держдуми
Певна російська присутність у східних областях України є, вважає Ілля Пономарьов.
На сході України присутні підрозділи спецпризначення Головного розвідувального управління Російської Федерації. Про це заявив депутат Держдуми Ілля Пономарьов, повідомляє Радіо Свобода.
«Певна російська присутність у цих областях є. Це не присутність у вигляді танків, літаків чи якихось великих військових зʼєднань. Це присутність на рівні військових інструкторів, тобто на рівні частин, я так розумію, спецназу Головного розвідувального управління, військова розвідка, яка там присутня. Їх кількість – десятки, можливо, сотня осіб», – розповів він.
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Ілля Пономарьов – єдиний депутат у Держдумі Росії, який голосував проти приєднання Криму до Росії.