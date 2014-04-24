На сході України діють російські розвідники – депутат Держдуми

На сході України присутні підрозділи спецпризначення Головного розвідувального управління Російської Федерації. Про це заявив депутат Держдуми Ілля Пономарьов, повідомляє Радіо Свобода.

«Певна російська присутність у цих областях є. Це не присутність у вигляді танків, літаків чи якихось великих військових зʼєднань. Це присутність на рівні військових інструкторів, тобто на рівні частин, я так розумію, спецназу Головного розвідувального управління, військова розвідка, яка там присутня. Їх кількість – десятки, можливо, сотня осіб», – розповів він.

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Ілля Пономарьов – єдиний депутат у Держдумі Росії, який голосував проти приєднання Криму до Росії.