Депутат Держдуми не побачив в Україні ні бандерівців, ні фашистів

Про це Пономарьов написав у своєму блозі на "Ехо Москви".

"Днями я повернувся з України... Тепер можу розповісти про те, що бачив. А бачив багато, не бачив тільки бандерівців, хоча активно шукав у всіх місцях", - зазначив російський депутат.

За його словами, ніякої "бандерівщини" в Києві немає і не було. "Окремі особи чи малі групи нациків тут не в рахунок - масового характеру це явище не має. Правий сектор - організація з кількома сотнями бійців-неонацистів, рівно така ж, як і російські скінхеди, виглядають вони до болю схоже один на одного, і кількість їх "активістів" приблизно однакова (якщо у когось і є чисельна і бойова перевага, то явно у російських "соратників")", - стверджує Пономарьов.

Російський депутат впевнений, що всі байки про бандерівський переворот і український фашизм - страшні казки російського телебачення для залякування населення і промивання мізків, для чого роль "Правого сектора" значно перебільшили.

"І, звичайно, російське керівництво домоглося того, що підняло проти себе величезну частину українського суспільства. На щастя, більша його частина таврує не росіян, а спрямовує весь негатив в бік Путіна. Але, тим не менш, провести лінію між російським народом і діями Росії як держави - складно, соціологію всі бачать, тому відновлювати відносини доведеться ще дуже довго", - написав він.

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Пономарьов також звернув увагу на той факт, що у Києві молодь масово записується в ополчення і військкомати, готується до війни. "Такої кількості українських прапорів я там ніколи не бачив - дуже великий патріотичний підйом. На очах народжується українська нація. Ось де духовні скріпи!", - підкреслив він.