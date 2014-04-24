Україна вимагає від Росії відвести війська від кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні в.о. президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова до співвітчизників.

Він наголосив: “Ми вимагаємо від РФ припинити втручання у внутрішні справи України, припинити постійні погрози і шантаж та відвести свої війська від східного кордону нашої країни”.

Читайте такожАнтитерористичну операцію відновлено - ТурчиновТурчинов підкреслив, що “війни, терористичні напади, регіональний сепаратизм - це відомі російські проблеми, які тепер штучно намагаються перенести в Україну”.

За його словами, “після успішних кроків українських силових структур по боротьбі із тероризмом Російська Федерація перейшла від публічних погроз на нашу адресу до демонстративної концентрації збройних сил безпосередньо на східному кордоні нашої держави”. “Йде розгортання та збільшення чисельності тих підрозділів, які вже довгий час створюють загрозу для безпеки нашої країни”, - додав він.

Турчинов заявив: “Ми не будемо відступати перед терористичною загрозою та продовжимо і надалі вживати заходів щодо захисту життя наших громадян”.