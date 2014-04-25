ЦВК не може скасувати реєстрацію Царьова - Охендовський

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, відповідаючи на питання журналіста про те, чи можуть зняти політика з передвиборної гонки через сепаратистські заяви, пише Українська правда.

"Механізм скасування реєстрації кандидата на пост президента передбачено законом про вибори президента України", - сказав Охендовський.

"Підстав для прийняття ЦВК рішення про скасування реєстрації кандидата у законі є всього 4. З інших підстав такі рішення прийматися не можуть", - додав він.

Читайте такожВибори президента відбудуться за будь-якої політичної погоди - голова ЦВК

Серед підстав, названих головою ЦВК: звернення самого кандидата із заявою про скасування його реєстрації кандидатом у президенти, припинення громадянства України кандидата на посаду президента, вибуття кандидата на постійне проживання за межі території України і визнання кандидата на посаду президента недієздатним.

"Інших підстав для скасування реєстрації депутата закон не містить. Відповідно і ЦВК, як би вона не ставилася до тих чи інших дій окремо взятого кандидата на посаду президента, не може приймати рішення про скасування його реєстрації, якщо законом це не передбачено", - пояснив він.

Окрім того, Охендовський додав, що підстав для відмови Царьову у реєстрації також не було.