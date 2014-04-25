Постпред України в ООН: На кордоні з Україною - 200 російських танків і установки "Град"

Сергеєв зазначив, що на кордоні з Україною знаходиться кілька угруповань військ РФ - це спільні навчання груп військ Західного і Південного військових округів.

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на його інтерв'ю «Голосу Америки».

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"З південно-східного боку ми помітили велике скупчення артилерії, танків і особового складу з Центрального і Північного округів, а також танки, артилерію і установки "Град" - дуже небезпечну зброю, яку використовували в Чечні", - сказав він.

За його словами, Росія намагається надати легітимного характеру "своїй можливій агресії, як це сталося, наприклад, в Абхазії чи в Криму, де вони підтримали невелику групу сепаратистів, які захопили владу і парламент".

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня після початку силами МВС активної фази антитерористичної операції у захопленому проросійськими бойовиками Слов’янську Донецької області, президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії властей Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». А міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.