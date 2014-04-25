НАТО: навчання РФ біля кордонів України створюють загрозу

З таким твердженням виступив заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, пише ИТАР-ТАСС.

"Використання прихованих загроз і проведення нових військових навчань поблизу кордонів України нагнітає напруженість в і без того нестабільній ситуації, а також порушує Женевську угоду", - вважає він.

"Росії слід зосередитися на відведенны військ в казарми, зменшити небезпеку збройного протистояння і сприяти реалізації Женевського угоди, в тому числі за допомогою засудження тривалих акцій насильства з боку незаконних збройних груп у східній частині України", - заявив заступник генсека НАТО.