Начальник антитерористичної операції заявляє, що спецназ не штурмуватиме Слов'янськ
Перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичної операції Василь Крутов запевняє, що підрозділи спецпризначення не штурмуватимуть Слов'янськ для того, щоб уникнути жертв серед мирного населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів.
"Ми не підемо на якісь жертви, штурм в місті. Ми розуміємо, що будуть жертви. Ми заради якихось перемог не підемо на жертви мирних громадян, але злочинці, терористи, сепаратисти повинні понести й понесуть відповідальність", - зазначив Крутов.
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Звертаючись до жителів як Слов'янська, так і інших міст, в яких діють сепаратисти, він закликав їх з розумінням поставитися до проведення спецоперації. "Тут більшою мірою відповідальність має лежати також на кожному громадянинові. Зрозумійте правильно, ми вас захищаємо. Сьогодні хлопці життя кладуть, живуть у жахливих умовах, у них теж є сім'ї, батьки, але їх обов'язок - захищати вас, і ви повинні нам допомагати", - зазначив Крутов.