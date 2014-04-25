Начальник антитерористичної операції заявляє, що спецназ не штурмуватиме Слов'янськ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

"Ми не підемо на якісь жертви, штурм в місті. Ми розуміємо, що будуть жертви. Ми заради якихось перемог не підемо на жертви мирних громадян, але злочинці, терористи, сепаратисти повинні понести й понесуть відповідальність", - зазначив Крутов.

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Звертаючись до жителів як Слов'янська, так і інших міст, в яких діють сепаратисти, він закликав їх з розумінням поставитися до проведення спецоперації. "Тут більшою мірою відповідальність має лежати також на кожному громадянинові. Зрозумійте правильно, ми вас захищаємо. Сьогодні хлопці життя кладуть, живуть у жахливих умовах, у них теж є сім'ї, батьки, але їх обов'язок - захищати вас, і ви повинні нам допомагати", - зазначив Крутов.