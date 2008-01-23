Регіонали про Богатирьову: загін не помітив утрати бійця

Глибоко помиляється той, хто думає, що за Богатирьовою стоять якісь політичні сили, тим більше, якісь симпатики. У тому числі і в парламентській фракції Партії регіонів.

Регіонал Ярослав Сухий наполягає, що за призначенням члена Партії регіонів Раїси Богатирьової секретарем СНБО не стоїть спроба президента привернути до себе електорат сходу України.

«Та нічого подібного! Він просто як був, так і залишається людиною непослідовною, безсистемною. І я абсолютно не бачу тут якихось незрозумілих і геніальних політичних рішень. Річ у тому, що за Богатирьової немає нікого! – Наводить слова нардепа Островз посиланням на ИМК. - Богатирьова створена нами, створена простими людьми з південного сходу України, створена Януковичем, піднесена Януковичем. Тому, це глибока помилка, глибока помилка, якщо хтось думає, що за Богатирьовою коштують якісь політичні сили, тим більше якісь симпатики. Наприклад, у середині нашої фракції», - зауважив політик.

Ярослав Сухий уточнив, що для Партії регіонів Раїса Богатирьова - це не велика втрата: «Називається – загін не помітив утрати бійця. Абсолютно».

Нагадаємо, 24 грудня Президент Віктор Ющенко призначив Богатирьову секретарем РНБО.

Президія політради Партії регіонів рекомендувала їй відмовитися від пропозиції посісти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, але вона прийняла цю пропозицію.

В той же час народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман заявила, що Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова припинить своє членство в Партії регіонів. Вона заявила, що Богатирьова вже вийшла з керівних органів партії.