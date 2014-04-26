Царьова не зможуть позбавити мандата до виборів - Тягнибок
Кандидат у президенти Олег Тягнибок заявив, що виконуючий обов'язки генпрокурора не має права клопотати про позбавлення депутатства.
Про це він сказав в ефірі програми Шустер LIVE, повідомляє Українська правда.
"Махніцький (в.о. Генпрокурора) подав уже. Наприклад, на Царьова було відкрито 4 кримінальні справи щодо його висловлювань та дій, але подавши подання на скасування депутатської недоторканості, подання було повернуте. Тому що Махніцький виконуючий обов’язки", - заявив Тягнибок.
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"Тільки Генпрокурор може клопотати про скасування депутатської недоторканності", - пояснив він.
Як відомо, Царьов запевнив сепаратистів у Донецьку, що зробить все для зриву президентських виборів, які призначені на 25 травня.
Політик також заявив, що готовий стати лідером сепаратистів.