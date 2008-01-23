Яценюк вважає витрати на держоргани неадекватними

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наполягатиме, щоб під час внесення змін до державного бюджету на 2008 рік було зменшено кошти, передбачені на утримання органів державної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Спікер парламенту зазначив, що минулого року ВР ухвалила «технічний бюджет, який буде замінений нормальним стратегічним бюджетом».

За його словами, у березні при ухваленні змін до закону про державний бюджет на 2008 «будуть відредаговані всі статті необ’єктивних і неадекватних витрат на органи державної влади».