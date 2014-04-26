Пентагон: Російські ВПС порушують повітряний простір України

Представник прес-служби Пентагону без уточнення подробиць повідомив Бі-бі-сі, що інциденти зафіксовані в прикордонних районах.

Читайте такожКраїни G7 вводять жорсткі санкції проти РосіїЗа даними порталу відстеження авіатрафіку FlightRadar24, польоти цивільної авіації над територією України, в тому числі і над її східними областями, проходять в звичайному режимі, передає Лента.ру.

Розвідувальні супутники НАТО зафіксували нарощування угруповання російської бойової авіації в суміжних з Україною областях ще на початку квітня.