Обама виступає за синхронне з ЄС посилення санкцій щодо Росії

Президент США Барак Обама заявив, що, на його думку, посилення санкцій щодо Росії одночасно з Євросоюзом буде ефективніше, аніж одноосібний такий крок із боку Вашингтона. Про це Обама сказав під час візиту у Малайзію, повідомляє Радіо Свобода.

«Вони (санкції – ред.) будуть ефективніші, якщо до них вдадуться всі, якщо всі продемонструють готовність до такого кроку», – заявив Обама. За словами американського президента, керівництво Росії має побачити, що США і ЄС єдині у своїх діях.

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«І ми, і Євросоюз уже казали, що доки Росія не зійде зі шляху провокацій, доки не спробує вплинути на деескалацію і мирний вихід із кризи, це матиме наслідки. І ці наслідки ставатимуть дедалі більшими», – наголосив Барак Обама.

Напередодні у «Групі семи» заявили про намір запровадити додаткові санкції щодо Росії.