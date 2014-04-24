Обама звинуватив Росію в недотриманні женевських угод

"Принаймні, до цього часу ми не бачимо, щоб вони (Росія) слідували духу або закону угоди, досягнутої в Женеві", - підкреслив американський президент в ході спільної прес-конференції після закінчення двосторонньої зустрічі з прем'єром Японії Сіндзо Абе в Токіо, повідомляє РИА Новости.

Обама додав, що США можуть ввести додаткові санкції проти Росії", якщо вона продовжить "нехтувати домовленостями". За його словами, США мають намір продовжувати домагатися дипломатичного врегулювання кризи в Україні.

У свою чергу, прем'єр Японії заявив, що Токіо і Вашингтон вважають неприпустимим "застосування сили в Україні для зміни статусу-кво". Крім цього, як зазначив Абе, сторони підтвердили "значимість надання допомоги Україні".

У Женеві 17 квітня пройшли переговори між Україною, РФ, США і ЄС по кризі на сході України. Сторони домовилися про заходи щодо деескалації конфлікту - за умовами угоди, необхідно роззброїти незаконні формування, звільнити незаконно зайняті будівлі і розпочати національний діалог щодо конституційної реформи.