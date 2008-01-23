Тимошенко не поїхала до Москви на прохання Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не поїхала до Москви для зустрічі з прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ на прохання Президента України Віктора ЮЩЕНКА, хоча була запрошена своїм російським колегою відвідати Росію 23 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, враховуючи, що візит В.ЮЩЕНКА до РФ призначено на 12 лютого, він запропонував їй перенести візит на двадцяті числа лютого.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, нова дата її візиту буде остаточно визначена після її розмови з прем`єр-міністром Росії, і відбудеться приблизно в двадцятих числах лютого.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО домовились, що візит прем`єр-міністра України до Москви відбудеться в другій декаді лютого.

Раніше Посольство РФ повідомляло, що В.ЗУБКОВ готовий прийняти Ю.ТИМОШЕНКО в Москві 23 січня.