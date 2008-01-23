Партія регіонів вимагатиме відставки Луценка

Партія регіонів вимагатиме відставки міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні очолюваного ним опозиційного уряду.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що оцінка дій Ю.ЛУЦЕНКА (стосовно мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН) є однозначною. За його словами, «людина, яка може дозволити собі подібне, має відповідати за законом».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Партія регіонів буде наполягати на розгляді цього питання на засіданні парламенту і вимагатиме відставки міністра. Він додав, що Партія регіонів наполягатиме і на відповідному поданні від Кабінету Міністрів.