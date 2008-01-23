Тимошенко готується до колосального опору

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує великий опір при ухваленні парламентом змін до деяких законодавчих актів про приватизацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на прес-конференції.

“Я чекаю колосального опору, тому що ті люди, які й сьогодні приватно володіють політиками й чиновниками, вони ніколи спокійно не сприймуть введення прозорих процедур у системі приватизації. Вони й далі вважають, що намітили собі стратегічні об`єкти, й вони їх розбиратимуть, домовляючись із окремими керівниками тих або інших відомств, а може й вище підійматимуться. Я хочу запевнити, що, працюючи прем`єр-міністром і очолюючи уряд, я не допущу кулуарних домовленостей по темі приватизації”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона сподівається, що коаліція підтримає зміни до законодавчих актів про приватизацію, що запропонує уряд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів не було схвалено проект закону про внесення змін до деяких законів про приватизацію.

За словами заступника голови Фонду державного майна Дмитра ПАРФЕНЕНКА, розгляд деяких питань на прохання Секретаріату Президента перенесено на наступне засідання Кабміну, оскільки документи вимагають доопрацювання.

Заступник голови ФДМ підкреслив, що даним проектом закону пропонувалося впровадити єдиний спосіб продажу підприємств – із аукціону, встановити терміни дії договору про купівлю-продаж, підвищити відповідальність покупців держмайна за невиконання інвестиційних зобов`язань, а також ввести заборону на припинення приватизаційних процесів щодо тих відкритих акціонерних товариств, які знаходяться в стані приватизації.