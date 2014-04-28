У Костянтинівці бойовики захопили будівлю міськради

Про це повідомляє місцевий портал Костянтинівки.

Перед будівлею мерії, сепаратисти спорудили барикади з мішків з піском. В будівлю міськради не пускають чиновників. Місцеві жителі допомагають бойовикам і збираються на несанкціонований мітинг. Над будівлею міської ради Костянтинівки вивішено прапор самопроголошеної Донецької республіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомі захопили будівлю Костянтинівського міськуправління міліції, також озброєні люди знаходилися біля будівлі виконкому, яке в даний момент вже захоплене ними.