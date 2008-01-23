Янукович буде вимагати регулярних зустрічей з Яценюком

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ планує сьогодні зустрітися з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ .

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив журналістам після засідання опозиційного уряду.

«Це планова зустріч, і ми будемо вимагати, щоб такі зустрічі з опозицією були традиційними з головою ВР напередодні пленарних засідань (парламенту)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що голова парламенту повинен співпрацювати не тільки з коаліцією, але й з опозицією, зокрема, враховувати вимоги опозиції про голосування у Верховній Раді стосовно ситуації навколо наміру України приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, а також щодо звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.