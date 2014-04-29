У Донецьку сепаратисти взяли в заручники 7 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це по телефону повідомив один з організаторів мітингу, також його слова знайшли підтвердження в повідомленні на сторінці у мережі Фейсбук в групі патріотів «Донецьк - це Україна!».

«Четверо проукраїнських активістів взяті в заручники нашими опонентами і утримуються в колишньому офісі Партії Регіонів за адресою бульвар Шевченка, 2 (офісне приміщення захоплено сепаратистами - УНІАН). Потрібна підтримка ЗМІ та будь-яка допомога, яка може бути доречною в цій ситуації», - сказано на сторінці в Фейсбук.

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Дзвонив організатор додав, що над захопленими знущаються, «катують і погрожують».

За його словами, «співробітник моніторингової місії ООН з прав людини зв'язався з донецькими сепаратистами, які заявили, що мають намір обміняти заручників і шкоди їм не заподіють». Співрозмовник також повідомив, що йому стало відомо, що «захопленими є ультрас ФК«Шахтар». Одному з них вдалося втекти».

01.10 Сепаратисти взяли в заручники 7 учасників акції за єдність України, мешканців Донецька.

"Після того, як в результаті нападу на мирну демонстрацію 25 людей отримали поранення, 5 госпіталізовані. 7 осіб взято в заручники сепаратистами. 5 заручників утримуються в приміщенні колишнього офісу Партії регіонів (бульвар Шевченка, 2 ) і 2 в обласній адміністрації. Представник місії ОБСЄ з прав людини поговорив з викрадачами в офісі Партії регіонів. Заручники живі", - повідомила "Новинам Донбасу" організатор мітингу Діана Берг.

За даними журналістів, сепаратисти вистежили жителів Донецька після завершення мітингу і викрали їх.