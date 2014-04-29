Лікувати Кернеса приїдуть ізраїльські лікарі - заступник мера

Про це заявила заступник мера Харкова з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, повідомляє lb.ua.

"Ми звернулися за консультаціями до наших ізраїльських колег. Ви знаєте, що ізраїльська медицина має найбільший досвід лікування вогнепальних поранень... Сьогодні ми чекаємо літак з Ізраїлю з бригадою лікарів на борту", - повідомила чиновниця.

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За її словами, лікарі оцінять стан Кернеса і дадуть свої рекомендації.

Нагадаємо, 28 квітня невідомі особи на Бєлгородському шосе вчинили замах на мера Харкова. В результаті Геннадій Кернес отримав проникаюче вогнепальне поранення в області спини.

Міліція порушила справу за фактом замаху на Кернеса.