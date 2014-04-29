Журналісти в Москві побували вдома у російського диверсанта Гіркіна-Стрєлкова

Російський розвідник не розкошує - живе у панельному будинку далеко від Кремля, повідомляє ТСН.

У будинку на околиці Москви живе Ігор Гіркін. Тут мешкає майже уся його родина, кажуть сусіди, мати, колишня дружина, двоє дітей та рідна сестра. Востаннє його тут бачили кілька місяців тому.

Сусіди впізнають так званого Стрєлкова з перших секунд за фото у камуфляжній формі, зробленим на Донбасі. Гіркіна знають усі старожили будинку. У будинку 8-Б у Шенкурському проїзді він живе з дитинства. Його однокласниця розповідає – завжди був мовчазний і замкнений.

Читайте такожСБУ розкрила особу Стрєлкова: Ігор Всеволодович Гіркін, 1970 р.н., прописаний у Москві Чим займається Гіркін, ні для кого тут не таємниця. Що робить Гіркин у Донецьку і чому змінив ім'я, не знають. Журналісти пішли питати у дружини, але її не було вдома. Сусідка каже - вони рідко спілкуються. Трьома поверхами вище - квартира матері Гіркіна. Біля неї журналісти натрапили на його рідну сестру та матір, але вони забарикадувалися у квартирі з погрозами викликати поліцію.

Пізніше у під'їзді роздратовані родичі полковника розвідки втекли від камери і зачинили журналістів у будинку.

Коли Гіркін повернеться на батьківщину, ніхто не знає. Сусідам він не звітує, хоча їм цікаво дізнатися, що він поробляє в Україні.