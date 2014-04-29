З окупованого Севастополя до Одеси виводять 5 українських суден

Із порту тимчасово окупованого міста Севастополя сьогодні виводяться розблоковані захоплені у березні російськими військовими 5 допоміжних суден Військово-Морських Сил України – навчальні катери «Нова Каховка» і «Чигирин», малий гідрографічний катер мгк-1877, пасажирське судно «Іллічівськ» і рейдовий катер рк-500.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване військове джерело у Севастополі.

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За інформацією співрозмовника агентства, судна виводяться у відповідності до досягнутої спільною комісією зі складу представників військових відомств України і Росії домовленості (комісія працює у Севастополі) і згідно уточненому наприкінці минулого тижня графіку розблокування і виведення із Криму кораблів, катерів і суден. Джерело додало, що близько 9.00 визначені 5 суден за допомоги буксирів Чорноморського флоту Росії почали рух в напрямку місця зустрічі в нейтральних водах, де на них о 12.00 чекатиме українське буксирне судно. Співрозмовник агентства також повідомив, що розблоковані судна виводитимуться в район порту Одеси, однак він не зазначив, в якому саме порту вони базуватимуться у подальшому. Джерело також зазначило, що, як планується, навчальний катер «Нова Каховка» прямуватиме Чорним морем своїм ходом, взявши на буксир катер рк-500. Прибуття суден до місця призначення заплановане на середу, 30 квітня.

Співрозмовник агентства додав, що на 30 квітня заплановане виведення із Севастополя з метою подальшого перебазування в один із портів України протипожежного катера «Борщів», рейдових водолазних катерів «Ромни» і «Токмак».

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Як повідомляв УНІАН, раніше в порт Одеси та інші українські порти було виведено із окупованого Криму 13 кораблів і суден українських ВМС.