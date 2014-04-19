Сім українських кораблів вийшли з розблокованої бухти Донузлав і прямують до порту Одеси

Зокрема, внаслідок досягнутих домовленостей між оборонними відомствами України та Росії Південну військово-морську базу в смт Новоозерному, що захоплена російськими військами спеціального призначення, залишив середній десантний корабель “Кіровоград”, протичовновий корвет «Вінниця», артилерійський катер «Херсон», буксир «Ковель», танкер «Горлівка» і буксирний катер «Новоозерне», повідомляє газета "Флот України".

Це стало можливим після того як судна допоміжного флоту Чорноморського флоту Росії приступили до активних дій щодо розблокування виходу з озера Донузлав. Читайте такожРакетний катер «Прилуки» і танкер «Фастів» з Севастополя перебазовані до Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 6 березня задля того, щоб кораблі Військово-Морських Сил України не змогли вийти в море, російські військові на виході з озера Донузлав затопили великий протичовновий корабель «Очаків», рятувальне водолазне судно «Шахтар» і два судна забезпечення.

Слід зазначити, що цього тижня до Одеси українськими військовими моряками вже було виведено із портів Криму танкер “Судак”, кілекторне судно “Шостка”, корабель управління “Донбас”, ракетний катер “Прилуки”, танкер “Фастів” і судно розмагнічування “Балта”.