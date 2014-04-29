Ештон засудила замах на Кернеса

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон засудила замах на життя мера Харкова Геннадія Кернеса та викрадення спостерігачів ОБСЄ у Слов’янську.

Про це йдеться у заяві Ештон, поширеній сьогодні.

«Сьогодні ми додали 15 імен у список тих, хто зазнає санкцій за загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Я стривожена ситуацією з погіршенням безпеки у східній Україні», - йдеться у заяві.

«Спіраль насильства і залякування підриває нормальне функціонування законних державних інститутів. Ряд людей були вбиті, поранені, піддавались катуванню або були викрадені в останні кілька днів. Я особливо засуджую стрілянину в мера Харкова Геннадія Кернеса вчора і затримання військових спостерігачів з держав-учасниць ОБСЄ у Слов'янську збройними сепаратистами минулої п'ятниці», - зазначила Ештон.

Читайте такожГенсек ОБСЄ прибуде до Києва завтра - Дещиця«Усі особи, які все ще незаконно затримуються озброєними групами у східній Україні, повинні бути негайно звільнені. Я також стурбована триваючими нападами на журналістів і погіршенням умов для свободи ЗМІ у східній Україні , в тому числі незаконним захопленням телевізійної вежі», - наголосила Ештон.

На її переконання, «ці події суперечать спільній заяві в Женеві щодо України від 17 квітня, яка намітила основні кроки з метою деескалації напруженості та відновлення безпеки»

«Я вітаю конкретні дії, вжиті урядом України у цьому зв'язку, зокрема зобов’язання зміцнити повноваження регіонів і надати особливий статус російській мові, початок підготовки закону про амністію для тих, хто добровільно здасть зброю», - заявила Ештон.

"Я закликаю Росію зробити зараз конкретні дії на підтримку женевської угоди", - додала Ештон.

У ЄС підтримують діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні і розглядають можливість надання додаткової допомоги місії. "Ми будемо продовжувати уважно стежити за розвитком подій і, за необхідності, ми розглянемо можливі додаткові заходи індивідуального характеру", - зауважила Ештон.