ЄС ввів санкції проти ще 15 громадян РФ, причетних до кризи в Україні

Розширено список осіб, яким буде заборонений в'їзд на територію Євросоюзу і чиї рахунки в європейських банках будуть заморожені. В якості причини вказуються "недостатні зусилля для деескалації конфлікту в Україні", повідомляє Deutsche Welle.

Дипломати 28 країн Євросоюзу домовилися про нові санкції проти Росії. За даними агентства Reuters, до нового списку громадян РФ, європейські рахунки яких будуть заморожені, увійшли ще 15 представників російського керівництва. Їм також буде заборонений в'їзд на територію країн Євросоюзу. Це рішення є реакцією на недостатні зусилля щодо деескалації ситуації на південному сході України, заявили в штаб-квартирі Євросоюзу в Брюсселі.

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Раніше заборони ЄС вже торкнулися 55 громадян Росії і України. Так званої "третьої щаблі" санкцій, яка ізолює Росію від фінансових ринків і серйозно торкнеться її економіки, поки не буде "унаслідок пов'язаних з нею економічних наслідків", повідомляє агентство AFP.

Агентство dpa, в свою чергу, пише, що узгоджені на рівні послів ЄС санкції можуть вступити в силу в той же день, 28 квітня, після затвердження національними урядами країн Євросоюзу.