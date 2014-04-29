Росія може визнати вибори в Україні - МЗС РФ

Про це в он-лайн інтерв'ю на сайті видання «Газета.Ru» заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

«Залежить від того, що їм передуватиме і як вони пройдуть», - сказав Рябков, відповідаючи на запитання, чи визнає Росія вибори в Україні 25 травня.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада усунула президента Віктора Януковича від влади і призначила позачергові президентські вибори на 25 травня. Януковича оголошено у міжнародний розшук, він переховується на території Росії.

Читайте такожВибори президента відбудуться за будь-якої політичної погоди – голова ЦВК 15 квітня голова комітету нижньої палати російського парламенту у справах СНД Леонід Слуцький повідомив, що Держдума РФ не направлятиме своїх спостерігачів на президентські вибори до України, оскільки Росія не визнає їх результати. «Ми ці вибори не визнаємо», - пояснив він.

17 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не визнає керівництво України і може не визнати вибори президента України 25 травня, оскільки відбуваються напади на кандидатів від півдня і сходу України.