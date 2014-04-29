НТКУ визначила порядок дебатів кандидатів у президенти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Першого національного.

Участь у жеребкуванні мали змогу взяти кандидати на пост президента України, або ж їх довірені особи.

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Отже, порядок участі кандидатів у президента в "Національних дебатах" такий:

9.05.14 - Анатолій Гриценко: Ольга Богомолець; Олександр Клименко

10.05.14 - Петро Порошенко; Зорян Шкіряк; Василь Цушко

11.05.14 - Олег Тягнибок; Володимир Саранов; Андрій Гриненко

16.05.14 - Юрій Бойко; Петро Симоненко; Наталія Королевська

17.05.14 - Дмитро Ярош; Вадим Рабинович; Василь Куйбіда

18.05.14 - Микола Маломуж; Ренат Кузьмін; Олег Ляшко

23.05.14 - Юлія Тимошенко; Сергій Тігіпко; Валерій Коновалюк

Нагадаємо, що спочатку всі 23 кандидати підтвердили свою згоду на участь у дебатах на Першому національному. Згодом два кандидати – Михайло Добкін та Олег Царьов висунули свої умови участі, що суперечать запровадженим НТКУ правилам щодо забезпечення рівних можливостей для всіх кандидатів. Тому в теледебатах братиме участь 21 кандидат.

Модератором "Національних дебатів" буде генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія, а сам проект підготовлено Першим національним спільно з МГО "Інтерньюз-Україна", "Громадським телебаченням", фондом "Суспільність" та ГО "Центр UA".