Тимошенко хоче підняти свою популярність за рахунок Порошенка - політолог

Юлія Тимошенко, викликаючи на дебати Петра Порошенка, використовує прийом «супротивник як локомотив», намагаючись за рахунок більш рейтингового політика підняти свою популярність, заявив політолог, глава Центру громадських відносин Євген Магда.

«Дебати Порошенко - Тимошенко - це сутичка борців в дуже різних вагових категоріях. Юлії Володимирівні доречніше буде дебатувати з Сергієм Тігіпком, який сьогодні займає третю позицію у президентському рейтингу», - вважає експерт.

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Він нагадав, що, згідно з даними останніх соціологічних опитувань, рейтинг Порошенко втричі перевершує рейтинг Тимошенко.

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У той же час, експерт упевнений, що дебати між кандидатами на пост президента - родзинка передвиборної кампанії: «Їх чекають багато виборців, як ті, які визначилися зі своїм вибором, так і ті, які ще не прийняли рішення, кого підтримати в день голосування. Для претендентів на пост президента дебати - хороший шанс заявити про себе. Юлія Тимошенко як один з найбільш досвідчених і професійних політиків України оперативно оцінила результати жеребкування на НТКУ і запропонувала провести дебати між нею і Петром Порошенком. Мовляв, вибір повинен бути зваженим і усвідомленим... Зворушлива турбота про виборця».